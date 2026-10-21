Компания Silknet внедряет ИИ-инфраструктуру NVIDIA  в Грузии

Дочерняя компания Silknet, Silk Cloud, объявила о развертывании инфраструктуры NVIDIA Blackwell Ultra в Грузии. Эти инвестиции являются первым этапом создания суверенной инфраструктуры ИИ. Проект предоставит организациям, предприятиям, стартапам и исследователям доступ к вычислительным ресурсам мирового класса для обучения и развертывания передовых моделей ИИ.

Инфраструктура будет построена на системах HPE NVIDIA HGX B300. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год, при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов.

С помощью Silk Cloud и новой инфраструктуры предприятия смогут использовать услуги, необходимые для развертывания ИИ и внедрения моделей ИИ на практике; разрабатывать крупномасштабные модели грузинского языка и приложения, адаптированные к местным потребностям.

Создавая вычислительную инфраструктуру ИИ в Грузии, Silknet намерен поддержать развитие экосистемы ИИ в стране и позволит организациям локализовать данные, помогая им соответствовать требованиям к размещению данных.