Компания Silknet внедряет ИИ-инфраструктуру NVIDIA в Грузии
Дочерняя компания Silknet, Silk Cloud, объявила о развертывании инфраструктуры NVIDIA Blackwell Ultra в Грузии. Эти инвестиции являются первым этапом создания суверенной инфраструктуры ИИ. Проект предоставит организациям, предприятиям, стартапам и исследователям доступ к вычислительным ресурсам мирового класса для обучения и развертывания передовых моделей ИИ.
Инфраструктура будет построена на системах HPE NVIDIA HGX B300. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год, при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов.
С помощью Silk Cloud и новой инфраструктуры предприятия смогут использовать услуги, необходимые для развертывания ИИ и внедрения моделей ИИ на практике; разрабатывать крупномасштабные модели грузинского языка и приложения, адаптированные к местным потребностям.
Создавая вычислительную инфраструктуру ИИ в Грузии, Silknet намерен поддержать развитие экосистемы ИИ в стране и позволит организациям локализовать данные, помогая им соответствовать требованиям к размещению данных.
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