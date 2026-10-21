Более 100 грузовиков ожидают в Северной Осетии проезда из РФ в Грузию
Свыше 100 грузовиков ожидают в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии, сообщается на официальном сайте системы электронной очереди.
По данным на 16:20 мск в очереди зарегистрировано 117 грузовых автомобилей. Все они находятся в «зелёной зоне».
Ранее пресс-служба главы и правительства Северной Осетии сообщала, что по данным на утро понедельника, 19 октября, проезда через российско-грузинскую границу ожидали 58 грузовиков.
Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.
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