Более 100 грузовиков ожидают в Северной Осетии проезда из РФ в Грузию

Свыше 100 грузовиков ожидают в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии, сообщается на официальном сайте системы электронной очереди.

По данным на 16:20 мск в очереди зарегистрировано 117 грузовых автомобилей. Все они находятся в «зелёной зоне».

Ранее пресс-служба главы и правительства Северной Осетии сообщала, что по данным на утро понедельника, 19 октября, проезда через российско-грузинскую границу ожидали 58 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.