Россия открывает рынок для грузинского молока и рыбы после санкций на вино и минералку
Россельхознадзора провела в Тбилиси переговоры с Национальным агентством продовольствия Грузии, по итогам которых заявила о расширении взаимной торговли сельхозпродукцией. Контакты состоялись на полях регионального семинара Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), проходившего в Тбилиси с 20 по 22 октября.
По сообщению Россельхознадзора, главным итогом встречи стало решение о допуске с ноября 2026 года двух грузинских молокоперерабатывающих предприятий на рынок РФ. Российская сторона уже направила обращение в Евразийскую экономическую комиссию для включения их в соответствующий реестр ЕАЭС. Кроме того, в Москве выразили готовность проинспектировать шесть грузинских производителей рыбы и морепродуктов, заинтересованных в экспорте.
Национальное агентство продовольствия Грузии до сих пор не распространяло информацию о переговорах с российскими коллегами.
По данным ведомства РФ, торговый оборот между странами в аграрном секторе продолжает расти. Россия резко увеличила закупки грузинских фруктов и ягод за 9 месяцев 2026 года. Взлетели поставки арбузов (+59,5%, до 1,4 тыс. тонн), мандаринов (+57,2%, до 3,3 тыс. тонн), голубики (+46,7%, до 9,5 тыс. тонн), слив (+43,3%, до 5,5 тыс. тонн) и яблок (+24,5%, до 15 тыс. тонн).
По состоянию на октябрь поставки живых свиней из РФ в Грузию выросли на 26% (до 180,1 тыс. голов), а экспорт молочной продукции остался на уровне прошлого года (6,4 тыс. тонн).
Визит российской делегации в Тбилиси состоялся спустя менее двух недель после того, как Роспотребнадзор 9 октября ввел «временные ограничения» на импорт продукции ключевых грузинских брендов.
Под санкции санитарного ведомства РФ попали вина: Teliani Valley, Tbilvino, Wineman, Askaneli Brothers, пиво Georgian Beer Company, грузинская Coca-Cola, а также минеральная вода «Набеглави».
Российские власти объяснили решение «несоответствием органолептическим и физико-химическим показателям», не предоставив публичных доказательств нарушений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии политического подтекста. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее отметил, что правительство разбирается в ситуации и рассчитывает на пересмотр ограничений.
По данным Минсельхоза Грузии, за январь-август общий агроэкспорт Грузии составил $1,3 млрд, при этом РФ остается покупателем №1 ($100,4 млн за 7 месяцев). На втором и третьем местах с огромным отрывом идут Италия ($21 млн) и Армения ($17,3 млн).
В критически важных отраслях порог еще выше: на Россию приходится 63,4% всего экспортируемого грузинского вина, 84,1% минеральной воды и 42,4% сладких газированных напитков.
Экономические эксперты подчеркивают: высокая концентрация экспорта на российском рынке создает колоссальные риски для грузинских производителей, у которых нет сопоставимых альтернатив для быстрого перенаправления объемов.
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