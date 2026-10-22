Россия открывает рынок для грузинского молока и рыбы после санкций на вино и минералку

Россельхознадзора провела в Тбилиси переговоры с Национальным агентством продовольствия Грузии, по итогам которых заявила о расширении взаимной торговли сельхозпродукцией. Контакты состоялись на полях регионального семинара Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), проходившего в Тбилиси с 20 по 22 октября.

По сообщению Россельхознадзора, главным итогом встречи стало решение о допуске с ноября 2026 года двух грузинских молокоперерабатывающих предприятий на рынок РФ. Российская сторона уже направила обращение в Евразийскую экономическую комиссию для включения их в соответствующий реестр ЕАЭС. Кроме того, в Москве выразили готовность проинспектировать шесть грузинских производителей рыбы и морепродуктов, заинтересованных в экспорте.

Национальное агентство продовольствия Грузии до сих пор не распространяло информацию о переговорах с российскими коллегами.

По данным ведомства РФ, торговый оборот между странами в аграрном секторе продолжает расти. Россия резко увеличила закупки грузинских фруктов и ягод за 9 месяцев 2026 года. Взлетели поставки арбузов (+59,5%, до 1,4 тыс. тонн), мандаринов (+57,2%, до 3,3 тыс. тонн), голубики (+46,7%, до 9,5 тыс. тонн), слив (+43,3%, до 5,5 тыс. тонн) и яблок (+24,5%, до 15 тыс. тонн).