Игры при королевском дворе: Квривишвили — будущий премьер?
Политолог Гиа Хухашвили прогнозирует возможную скорую отставку премьер-министра Грузии Иракли Кобахидзе. Эксперт акцентирует внимание на выступлении Кобахидзе 7 октября на заседании правительства, где тот говорил о реализованных и текущих проектах за период его премьерства.
Гиа Хухашвили: «Всё подготовлено для его [Кобахидзе] отставки. Он, по сути, уже давно бессилен. Ни один министр в исполнительной власти не чувствует перед ним ответственности. Сформировано чисто техническое правительство.
Не исключаю, что [его сегодняшнее пространное выступление на заседании правительства] может означать именно это. И я могу подкрепить это тем, что Мариам Квривишвили была продвинута до вице-премьера. Это тоже произошло сегодня, и это также определённый знак того, что закат его премьерства близок. Допустимо, что в переходный период Мариам Квривишвили может быть назначена исполняющей обязанности премьера, чтобы не было разрыва, пока не будет назначен новый премьер, хотя не исключаю, что этим новым премьером станет сама Мариам Квривишвили.
Всё может быть, это ведь игры при королевском дворе. Я ни Кобахидзе, ни [бывшего премьер-министра] Гарибашвили не воспринимаю как реальных актеров политического процесса. Были периоды, когда им удлиняли поводья, но они ведь не являются реальными игроками. Всё может быть. Главное и самое важное, фундаментальное происходит в другом месте; другой принимает решения, кого повесить, а кого помиловать, и мы все знаем его имя и фамилию. А это — просто какая-то мышиная возня маленьких людей».
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