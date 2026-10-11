Гоциридзе: У России есть гораздо более мощное орудие, чем продовольственное эмбарго

«Россия, предположительно, продолжит шантаж и расширит продовольственное эмбарго, которое уже ввела. Вновь вспомнят лабораторию Лугара и потребуют её закрытия, а российская пропаганда будет подкреплять это угрозами, исходящими от отравленных комаров и летучих мышей.

Оппозиционный политик обвиняет власти в «преступном безрассудстве» в плане энергетической политики и заявляет, что, увеличив долю российского газа до 28%, «Грузинская мечта» дала Кремлю более мощный инструмент давления для шантажа страны, чем продовольственное эмбарго или пропагандистские мифы.

Однако у России есть орудие гораздо более мощное, чем продовольственное эмбарго, и это орудие ей в руки дала сама власть «Мечты». Это газ. Мы помним об этом орудии — мы испытали его на себе зимой 2005 года.

Динамика потребления российского газа в Грузии тревожно меняется. Если в 2018 году доля российского газа в общем потреблении газа в стране составляла всего 1,7%, в 2019 году этот показатель вырос до 6,3%, в 2020 году — до 7,9%, в 2021 году — до 15%, в 2022 году — до 17,3%. В 2023 году доля российского газа достигла уже 20%, в 2024 году -25%, а в 2025 году — уже 28%.

Это тактика России — поэтапное проникновение на рынок и постепенное наращивание зависимости, то есть политика ползучего захвата рынка.

Усиление экономической зависимости страны от государства-оккупанта это не просто безрассудный шаг, это преступление», — пишет Гоциридзе.