Хухашвили: «Вчера им была нужна улица, сегодня они решили отодвинуть её в сторону»

Политический аналитик Гия Хухашвили прокомментировал громкие задержания в Грузии, возможные разногласия внутри правящей команды и ситуацию вокруг бывшего главы СГБ Мамуки Мдинарадзе.

Коррупция и борьба за влияние

По мнению Хухашвили, происходящие события могут быть связаны не только с расследованиями, но и с перераспределением влияния внутри системы власти. Он считает, что задержания Вато Кипиани и Автандила Биланишвили, известного как «Кацро», могут отражать более глубокие процессы. При этом конкретные связи между уголовными делами и политическими интересами ещё требуют подтверждения.

Кто может понести политическую ответственность?

Аналитик полагает, что Мамука Мдинарадзе может быть не главной целью происходящих изменений, а инструментом давления на премьер-министра Ираклия Кобахидзе. По его версии, дальнейшие кадровые решения будут зависеть от того, какие политические вопросы предстоит решить руководству страны.