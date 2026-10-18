Хухашвили: «Вчера им была нужна улица, сегодня они решили отодвинуть её в сторону»
Политический аналитик Гия Хухашвили прокомментировал громкие задержания в Грузии, возможные разногласия внутри правящей команды и ситуацию вокруг бывшего главы СГБ Мамуки Мдинарадзе.
Коррупция и борьба за влияние
По мнению Хухашвили, происходящие события могут быть связаны не только с расследованиями, но и с перераспределением влияния внутри системы власти. Он считает, что задержания Вато Кипиани и Автандила Биланишвили, известного как «Кацро», могут отражать более глубокие процессы. При этом конкретные связи между уголовными делами и политическими интересами ещё требуют подтверждения.
Кто может понести политическую ответственность?
Аналитик полагает, что Мамука Мдинарадзе может быть не главной целью происходящих изменений, а инструментом давления на премьер-министра Ираклия Кобахидзе. По его версии, дальнейшие кадровые решения будут зависеть от того, какие политические вопросы предстоит решить руководству страны.
Запрет оппозиционных партий
Хухашвили также высказал опасения по поводу возможного ограничения деятельности оппозиционных партий. По его оценке, подобные шаги могут сузить политическую конкуренцию и поставить под угрозу европейский внешнеполитический курс Грузии.
Давление со стороны России
Отдельно аналитик прокомментировал сообщения об ограничениях на ввоз отдельных грузинских товаров в Россию. Он расценил происходящее как возможный инструмент политического и экономического давления на Грузию и её бизнес.
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