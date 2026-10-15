Евросоюз предложит Украине альтернативу Starlink

В начале 2027 года к Govsatcom должны быть подключены коммерческие спутниковые услуги, и «военные сервисы потенциально могут предоставляться через коммерческие», пояснил Ренье. Однако остается неясным, смогут ли промежуточные коммерческие решения (до полноценного формирования европейской группировки IRIS из более чем 300 спутников к 2029 году) заменить возможности Starshield — военной системы SpaceX, которую используют ВСУ. Ренье не стал напрямую сравнивать европейские возможности со Starlink и Starshield.

Система Govsatcom работает с января 2026 года и объединяет возможности государственных спутников ЕС, предоставляя защищенные коммуникации, поясняет Le Monde. О планах в отношении Украины также сообщил представитель ЕК Томас Ренье. «Мы сейчас ведем переговоры с Украиной о ее полноценном подключении к Govsatcom», и Европа располагает ресурсами, способными помочь ей поддерживать связь, ответил он во время брифинга на вопрос о возможной альтернативе Starlink для Киева.

Еврокомиссия планирует подключить Украину к своей защищенной системе спутниковой связи Govsatcom, когда в начале 2027 года к ней будут добавлены коммерческие мощности. Это должно позволить снизить зависимость от сети Starlink Илона Маска. Ее активно используют ВСУ, но в последние дни из-за неожиданно возникших ограничений скорости они потеряли способность наносить удары средней дальности, а также частично использовать свои дроны на передовой и для перехвата российских беспилотников.

Маск в среду заявил, что Starshield принадлежит и подконтрольна правительству США, а решения о ее работе и ограничениях скорости в конечном счете принимает президент. Starlink же является коммерческим сервисом SpaceX, предназначенным для гражданских и оборонительных целей, поэтому он не должен использоваться «для наступательных военных действий, так как это было бы неприемлемо для коммерческой компании».

В ночь на 14 октября бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил о перебоях в работе Starshield при движении со скоростью свыше 160 км/ч (портативные терминалы для приема сигнала ВСУ устанавливают на свои дроны). Позднее он заявил, что связь начала пропадать уже при скорости 60–70 км/ч.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, по просьбе которого Маск в начале года отключил терминалы Starlink, имевшиеся в российской армии, сообщил в среду вечером: «Подключение к Starlink со скоростью до 160 км/ч восстанавливается. Решающее значение для обороны Украины сейчас имеет полная отмена ограничения скорости в Starshield».

В Киеве полагают, что блокировки введены по указанию Дональда Трампа, который критикует Украину за удары по российским НПЗ, якобы приведшие к резкому росту мировых цен на бензин и дизель, писала Financial Times по результатам разговоров с украинскими чиновниками. Высокопоставленный американский чиновник сказал Axios, что администрация не имеет отношения к ограничениям.

Они, однако, «привели к полной остановке всех ударных операций средней дальности», заявил Politico фронтовой офицер ВСУ, включая операции с использованием систем на основе ячеистой сети. — «В таких системах один БПЛА, оснащенный Starlink, принимает сигнал и ретранслирует его другим дронам, объединенным в сеть. Это позволяет им наносить удары по целям, расположенным в тылу российской армии и обеспечивающим ее снабжение на оккупированных территориях.

Из-за возникших ограничений операторы дронов не могут эффективно поддерживать пехоту на поле боя, наносить удары по российским ракетным и артиллерийским системам, расположенным глубоко в тылу, по складам боеприпасов, командным пунктам и другим целям, пояснил офицер:

Это сравнимо с ядерным ударом по нам. Все операции приостановлены. Это будет стоить жизни многим из нас».