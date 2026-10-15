Полиция задержала криминальных авторитетов Вато Кипиани и Автандила Биланишвили

По имеющимся данным, им вменяют групповое насилие по подпункту «ბ» части 1¹ статьи 126 Уголовного кодекса Грузии.

Информацию о задержании обоих мужчин подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Пока правоохранительные органы не раскрывают подробности произошедшего: неизвестно, кто стал потерпевшим, где произошёл предполагаемый конфликт и при каких обстоятельствах были задержаны мужчины.

Расследование продолжается.