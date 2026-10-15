Полиция задержала криминальных авторитетов Вато Кипиани и Автандила Биланишвили
15 октября сотрудники МВД Грузии задержали Вато Кипиани и Автандила Биланишвили, известного по прозвищу «Кацро».
Информацию о задержании обоих мужчин подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии.
По имеющимся данным, им вменяют групповое насилие по подпункту «ბ» части 1¹ статьи 126 Уголовного кодекса Грузии.
Пока правоохранительные органы не раскрывают подробности произошедшего: неизвестно, кто стал потерпевшим, где произошёл предполагаемый конфликт и при каких обстоятельствах были задержаны мужчины.
Расследование продолжается.
Ещё в разделе «Оборона» Все →
- Прокуратура разъяснила причины задержания Кипиани и Биланишвили — они обвиняются в насилии
- Евросоюз предложит Украине альтернативу Starlink
- Предотвращен незаконный ввоз большой партии огнестрельного оружия в Грузию
- Из Аргентины в Грузию экстрадирован обвиняемый в транснациональном организованном преступлении
- В Чёрном море сообщают о новых атаках беспилотников на торговые суда
- Делегация Бундесвера Германии находится с трехдневным визитом в Грузии