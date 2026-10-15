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Грузия Online
Оборона

Полиция задержала криминальных авторитетов Вато Кипиани и Автандила Биланишвили

15 октября сотрудники МВД Грузии задержали Вато Кипиани и Автандила Биланишвили, известного по прозвищу «Кацро».

Информацию о задержании обоих мужчин подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии.

По имеющимся данным, им вменяют групповое насилие по подпункту «ბ» части 1¹ статьи 126 Уголовного кодекса Грузии.

Пока правоохранительные органы не раскрывают подробности произошедшего: неизвестно, кто стал потерпевшим, где произошёл предполагаемый конфликт и при каких обстоятельствах были задержаны мужчины.

Расследование продолжается.

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