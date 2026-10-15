Прокуратура разъяснила причины задержания Кипиани и Биланишвили — они обвиняются в насилии

В Грузии задержали Вато Кипиани и Автандила Биланишвили по прозвищу «Кацро», которых грузинские СМИ называют криминальными авторитетами. В пресс-службе Министерства внутренних дел Грузии подтвердили задержание Кипиани. По данным ведомства, ему вменяют статью 126 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за групповое насилие. По информации грузинской службы Радио Свобода, по той же статье задержан и Биланишвили.

За групповое насилие законодательство Грузии предусматривает штраф, общественно полезные работы сроком от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до двух лет.

Адвокат Кипиани Марика Пхаладзе сообщила информационному интернет-изданию Interpressnews, что незадолго до появления сообщений о задержании разговаривала с подзащитным по телефону. По ее словам, в тот момент он находился за пределами города. Адвокат заявила, что ей неизвестны обстоятельства задержания и она пытается связаться с его семьей.