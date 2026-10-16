Cуд Тбилиси вынес приговор отчиму за истязание падчерицы
Тбилисский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, который зверски издевался над своей несовершеннолетней падчерицей из-за невыполнения его указаний. Об этом сообщает прокуратура Грузии.
Согласно материалам дела, обвиняемый в качестве наказания за невыполнение его распоряжений подверг несовершеннолетнюю падчерицу физическому насилию. После этого он завел ребенка в ванную комнату и продолжительное время поливал кипятком.
Кроме того, следствие установило, что обвиняемый против воли пострадавшей силой выбил дверь и незаконно проник в ее жилую квартиру.
После задержания задержанному предъявили обвинение по двум статьям УК Грузии: «пытки члена семьи, совершенная в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего» и «нарушение неприкосновенности жилища в отношении члена семьи».
Тбилисский городской суд полностью согласился с доказательной базой, представленной прокуратурой, признал обвиняемого виновным по всем пунктам и назначил ему наказание в виде 12 лет тюрьмы.
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