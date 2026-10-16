Cуд Тбилиси вынес приговор отчиму за истязание падчерицы

Тбилисский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, который зверски издевался над своей несовершеннолетней падчерицей из-за невыполнения его указаний. Об этом сообщает прокуратура Грузии.

Согласно материалам дела, обвиняемый в качестве наказания за невыполнение его распоряжений подверг несовершеннолетнюю падчерицу физическому насилию. После этого он завел ребенка в ванную комнату и продолжительное время поливал кипятком.

Кроме того, следствие установило, что обвиняемый против воли пострадавшей силой выбил дверь и незаконно проник в ее жилую квартиру.