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Грузия Online
Оборона

Cуд Тбилиси вынес приговор отчиму за истязание падчерицы

Тбилисский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, который зверски издевался над своей несовершеннолетней падчерицей из-за невыполнения его указаний. Об этом сообщает прокуратура Грузии.

Согласно материалам дела, обвиняемый в качестве наказания за невыполнение его распоряжений подверг несовершеннолетнюю падчерицу физическому насилию. После этого он завел ребенка в ванную комнату и продолжительное время поливал кипятком.

Кроме того, следствие установило, что обвиняемый против воли пострадавшей силой выбил дверь и незаконно проник в ее жилую квартиру.

После задержания задержанному предъявили обвинение по двум статьям УК Грузии: «пытки члена семьи, совершенная в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего» и «нарушение неприкосновенности жилища в отношении члена семьи».

Тбилисский городской суд полностью согласился с доказательной базой, представленной прокуратурой, признал обвиняемого виновным по всем пунктам и назначил ему наказание в виде 12 лет тюрьмы.

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