США помогли Грузии оборудовать важный погрансектор с РФ
МВД Грузии при поддержке США открыло новый современный пограничный сектор «Мамисони». Комплекс принял под охрану сложнейший высокогорный участок государственной границы с Российской Федерацией.
Сектор «Мамисони» входит в состав Джава-Онского управления Погранполиции МВД. Он расположен в горномм регионе Рача (Онский муниципалитет), на высоте 1800 метров над уровнем моря, в непосредственной близости от стратегического Мамисонского перевала через Главный Кавказский хребет.
На этом участке грузинские пограничники охраняют государственную границу с Северной Осетией. При этом Онский район прилегает к оккупированному Цхинвальскому региону, что делает усиление безопасности в этой зоне принципиально важной задачей.
Из-за экстремальных климатических условий — снегопадов, низких температур и сложных горных ландшафтов — патрулирование этого района всегда требовало особых ресурсов.
Новое здание Погранполиции спроектировали с учетом сурового альпийского климата.
Американская сторона профинансировала и поддержала строительство объекта через несколько ключевых ведомств. В проекте участвовали Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM), Управление по борьбе с наркотиками (DEA) при американском посольстве и Отдел региональной безопасности (RSO).
Ещё в разделе «Оборона» Все →
- В Батуми, на улице Горгасали иностранный гражданин прыгнул с четвертого жилого дома
- Cуд Тбилиси вынес приговор отчиму за истязание падчерицы
- Прокуратура разъяснила причины задержания Кипиани и Биланишвили — они обвиняются в насилии
- Полиция задержала криминальных авторитетов Вато Кипиани и Автандила Биланишвили
- Евросоюз предложит Украине альтернативу Starlink
- Предотвращен незаконный ввоз большой партии огнестрельного оружия в Грузию