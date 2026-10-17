США помогли Грузии оборудовать важный погрансектор с РФ

МВД Грузии при поддержке США открыло новый современный пограничный сектор «Мамисони». Комплекс принял под охрану сложнейший высокогорный участок государственной границы с Российской Федерацией.

Сектор «Мамисони» входит в состав Джава-Онского управления Погранполиции МВД. Он расположен в горномм регионе Рача (Онский муниципалитет), на высоте 1800 метров над уровнем моря, в непосредственной близости от стратегического Мамисонского перевала через Главный Кавказский хребет.

На этом участке грузинские пограничники охраняют государственную границу с Северной Осетией. При этом Онский район прилегает к оккупированному Цхинвальскому региону, что делает усиление безопасности в этой зоне принципиально важной задачей.