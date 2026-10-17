В Батуми, на улице Горгасали иностранный гражданин прыгнул с четвертого жилого дома
В Батуми, на улице Горгасали, иностранный гражданин выпрыгнул из жилого дома, пытаясь уклониться от правоохранителей.
По существующей информации, случай произошёл после того, как полиции стало известно о возможном наличии наркотических веществ в квартире. Пытаясь избежать ответственности, один из мужчин выпрыгнул с четвёртого этажа жилого дома и упал на припаркованный рядом автомобиль.
На данном этапе состояние здоровья пострадавшего мужчины неизвестно.
По информации «Интерпрессньюс», в деле фигурируют и другие лица и все трое участников дела, являющиеся иностранными гражданами, уже идентифицированы. На месте мобилизованы правоохранители, проводятся соответствующие следственные действия.
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