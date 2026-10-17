Американец инсценировал собственную гибель и сбежал к интернет-возлюбленной в Грузию

Вечером 11 августа 2024 года Боргвардт отправился на рыбалку на озеро Грин-Лейк в американском штате Висконсин. Он написал жене, с которой прожил 22 года, что скоро вернется, но домой так и не приехал. Его ждали трое детей — два сына-подростка и дочь младшего школьного возраста.

45-летней американец Райан Боргвардт инсценировал собственную гибель в США и сбежал в Грузию. Пока американские спасатели почти два месяца искали его тело в озере, мужчина устраивал новую жизнь с женщиной, с которой познакомился в интернете. В итоге ему пришлось вернуться на родину, где суд приговорил его к 89 дням заключения и обязал выплатить $30 тысяч за поисковую операцию.

На берегу полиция обнаружила автомобиль мужчины с прицепом, а в воде — перевернутый каяк и спасательный жилет. Позже рыбак нашел удочку и ящик со снастями, внутри которого лежали кошелек, ключи от машины и водительское удостоверение. Все указывало на то, что Боргвардт утонул.

Полицейские, спасатели и волонтеры 58 дней обследовали озеро с помощью водолазов и дронов, но тело так и не нашли.

Разгадка появилась, когда следователи выяснили, что на следующий день после исчезновения имя Боргвардта проверяли канадские пограничники. Полиция предположила, что мужчина мог инсценировать собственную гибель.

Изучив его компьютер, следователи обнаружили, что Боргвардт готовился к побегу как минимум семь месяцев. Он оформил страховку жизни на $375 тысяч в пользу семьи, получил новый паспорт взамен якобы потерянного и открыл счет в иностранном банке. В день исчезновения мужчина очистил историю браузера и заменил жесткий диск компьютера.

Сам побег был тщательно спланирован. Боргвардт перевернул каяк, добрался до берега на надувной лодке и сел на заранее спрятанный электровелосипед. За ночь он проехал около 112 километров до Мадисона, столицы Висконсина. Оттуда американец отправился автобусом в Детройт, затем добрался до Канады и вылетел в Париж. В итоге он оказался в Грузии, где его встретила женщина из Узбекистана, с которой он познакомился в интернете.

За границей Боргвардт снял квартиру и следил за новостями о собственных поисках, используя российский VPN. В ноябре 2024 года американские следователи установили с ним контакт. Мужчина прислал в офис шерифа видео, на котором сообщил: «Я в своей квартире. Я в безопасности, все в порядке».

Во время последующего допроса Боргвардт объяснил, что чувствовал себя неудачником во всех сферах жизни и не мог обсуждать некоторые проблемы с женой. Знакомство с женщиной, которая, как ему казалось, пережила похожие трудности, дало ему ощущение, что он может начать все заново.

«Думаю, весь план строился на том, что я должен умереть в озере», — признался он следователям.

Боргвардт рассчитывал, что поиски тела надолго отвлекут полицию и позволят ему беспрепятственно уехать. Он понимал, что обман рано или поздно раскроется, но пытался выиграть время.

В декабре 2024 года мужчина добровольно вернулся в США и сдался властям. По такому обвинению экстрадировать его из Грузии было невозможно, поэтому американская полиция убеждала его вернуться самостоятельно.

В августе 2025 года суд приговорил Боргвардта к 89 дням заключения за воспрепятствование работе полиции. Прокуратура просила назначить 45 дней, однако судья постановил, что срок должен отражать продолжительность поисков, вызванных обманом мужчины. Боргвардт также выплатил $30 тысяч в счет возмещения расходов на поисковую операцию.

Перед вынесением приговора он извинился перед семьей и друзьями за причиненную им боль. Через четыре месяца после его возвращения жена подала на развод.

У этой истории оказалось неожиданное продолжение: около $9 тысяч из выплаченной компенсации власти Висконсина направили на покупку гидролокатора для обследования дна водоемов. К июлю 2026 года оборудование использовали в четырех поисковых операциях, в ходе которых удалось найти двух пропавших людей.