Нетаньяху: Удары по дата-центрам «Яндекс» отрезали 60% онлайн активности против Израиля

Результативность атак Сил обороны Украины на дата-центры российского «Яндекса» ощутил даже Израиль. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на IsraeliPM.

«В России произошел прилет по компании «Яндекс». 60% онлайн активности, которая действовала против нас от российских пользователей – исчезла», — подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, это демонстрирует масштаб возможностей, которые оказывают такое влияние.