Нетаньяху: Удары по дата-центрам «Яндекс» отрезали 60% онлайн активности против Израиля
Результативность атак Сил обороны Украины на дата-центры российского «Яндекса» ощутил даже Израиль. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на IsraeliPM.
«В России произошел прилет по компании «Яндекс». 60% онлайн активности, которая действовала против нас от российских пользователей – исчезла», — подчеркнул Нетаньяху.
По его словам, это демонстрирует масштаб возможностей, которые оказывают такое влияние.
Он подчеркнул, что Израиль должен тоже двигаться и в этом направлении, несмотря на ограничения, которые налагает демократическое устройство государства.
Также Нетаньяху отметил, что страна начинает работать в этой сфере.
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