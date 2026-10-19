В Грузии через вакансии разнорабочих вербуют людей на контракт с Минобороны РФ

Женщина, отвечавшая на вопросы о вакансии, сообщила, что работников в Тбилиси и Рустави уже набрали. Теперь открыты вакансии связистов и охранников на территории России.

Мужчина откликнулся на него, представившись соискателем с опытом строительных работ. Но вместо работы в Грузии ему предложили трудоустройство в России — в Херсонской и Белгородской областях.

В телеграм-канал «Идите лесом» обратился мужчина, который обнаружил в тбилисском чате вакансий объявление о поиске разнорабочих. Работу предлагали в Тбилиси и Рустави, обещали 200 лари в день, бесплатное проживание, трёхразовое питание и график 6/1.

Работа официальная, на территории РФ. Вы гражданин какой страны, можете сказать?

За работу обещали от 170 до 210 тысяч рублей в месяц, авансы каждые десять дней и бесплатный перелёт из Тбилиси в Москву. Для оформления требовалось отправить паспорт. Затем с кандидатом должен был связаться логист, чтобы организовать дорогу до места работы.

Главное условие выяснилось позже: для трудоустройства нужно подписать договор с российским минобороны.

Потом у нас будет два договора. Сперва хочу вам сказать: один с нами, другой с Минобороны Российской Федерации.

По её словам, договор с минобороны необходим «для лицензий» на работу в приграничных районах.

Вербовщица также прислала образцы трудового договора с временным работником-мигрантом. В них указано частное охранное предприятие «ОФБР», а среди предлагаемых должностей — охранник и связист.

В договоре обещают бесплатное жильё, оплату проезда и медицинское обслуживание. При этом работник, который захочет досрочно расторгнуть договор, должен будет возместить работодателю понесённые расходы либо отработать их.

О единовременной выплате за подписание контракта с минобороны женщина не сообщила.

Мужчина отказался от предложения и передал «Идите лесом» переписку, голосовые сообщения и образцы договоров.

18 октября он обнаружил аналогичное объявление уже на другом ресурсе. В нём снова предлагают работу разнорабочим в Тбилиси и Рустави за 200 лари в день. Указан тот же контакт в Telegram.

В сентябре мы получили 13 обращений от иностранных контрактников и их родственников. С 1 по 13 октября поступило ещё 10 обращений о вербовке через вакансии на «Авито» и предложения вахтовой работы.