Силами МВД в последнее время арестованы 142 человека по обвинению в наркопреступлениях

Среди задержанных – как граждане Грузии, так и иностранные граждане.

В результате масштабных полицейских операций сотрудники правоохранительных органов арестовали 142 человека по обвинению в наркопреступлениях, в том числе 62 человека, причастных к наркоторговле.

Соответствующие подразделения Министерства внутренних дел продолжают проводить комплексные полицейские мероприятия по борьбе с наркопреступностью по всей стране.

Доказательства, полученные в результате интенсивных следственных действий, свидетельствуют о систематическом участии арестованных в незаконной продаже наркотиков.

Для приобретения и распространения наркотиков обвиняемые использовали различные методы. В частности, они продавали наркотики напрямую, через руки, а также с помощью интернет-приложений и социальных сетей.

Кроме того, обвиняемые размещали наркотики в заранее выбранных местах, после чего рассылали соответствующие координаты и фотографии заинтересованным лицам.

На основании постановления судьи сотрудники правоохранительных органов провели контрольные закупки наркотиков, обыскали личные дома и автомобили обвиняемых, а также изъяли особо крупное количество наркотических и психотропных веществ из мест, указанных ими в качестве вещественных доказательств, включая «кокаин», «метадон», «героин», «альфа-ПВП», «амфетамин», «прегабалин», «марихуану» и другие.

В результате проведенных следственных действий полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков, электронные весы, предположительно деньги, полученные от незаконной продажи наркотиков, незаконно приобретенное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Расследование ведется по статьям 260, 260 терция, 260 четверть, 261, 25-260, 265 прима и 236 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.

Министерство внутренних дел продолжает активную борьбу с наркопреступностью. Наша главная задача – выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, предотвращение случаев наркоторговли и привлечение виновных к ответственности в соответствии с законом.

Меры полиции в этом направлении будут продолжаться в интенсивном режиме по всей стране.