Евросоюз расследует российский след в погромах во Франции

Европейские власти проверяют возможное вмешательство России в беспорядки во Франции и других странах ЕС, сообщает Financial Times. По данным источников газеты в спецслужбах, пророссийские аккаунты распространяли видео с насилием и ложную информацию о протестах. «Возможно, российские информационные кампании действительно ведутся, но платформы не должны усиливать их распространение с помощью алгоритмов», — заявил представитель ЕС. По данным дипломатической службы ЕС, среди стран Европы только Украина чаще Франции становится целью иностранных дезинформационных операций.

Французские власти поручили спецслужбам выяснить, могли ли российские агенты провоцировать насилие на улицах. Расследование находится на ранней стадии. Высокопоставленный источник в европейской разведке сообщил, что российские информационные кампании в основном были реакцией на уже происходившие события и ограничивались интернетом. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал беспорядки проявлением гибридной войны, которую ведут против европейских стран через TikTok, YouTube и соцсети. Он считает, что Запад не осознает происходящего и не принимает ответных мер.

По словам источника FT в европейской разведке, власти намерены прежде всего проверить деятельность ультралевых групп, которые стояли за погромами. Собеседник газеты считает беспорядки следствием внутренней политической радикализации, а не внешнего вмешательства. Другой представитель европейской разведки призвал не преувеличивать роль России и иностранных государств. «Люди выходят на улицы, потому что у них есть реальные претензии к властям. Иностранные государства пытаются подогреть протестные настроения. Но их роль не следует преувеличивать. Было бы слишком просто сказать, что во всем виноваты русские», — заявил он.