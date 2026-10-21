Евросоюз расследует российский след в погромах во Франции
Европейские власти проверяют возможное вмешательство России в беспорядки во Франции и других странах ЕС, сообщает Financial Times. По данным источников газеты в спецслужбах, пророссийские аккаунты распространяли видео с насилием и ложную информацию о протестах. «Возможно, российские информационные кампании действительно ведутся, но платформы не должны усиливать их распространение с помощью алгоритмов», — заявил представитель ЕС. По данным дипломатической службы ЕС, среди стран Европы только Украина чаще Франции становится целью иностранных дезинформационных операций.
Французские власти поручили спецслужбам выяснить, могли ли российские агенты провоцировать насилие на улицах. Расследование находится на ранней стадии. Высокопоставленный источник в европейской разведке сообщил, что российские информационные кампании в основном были реакцией на уже происходившие события и ограничивались интернетом. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал беспорядки проявлением гибридной войны, которую ведут против европейских стран через TikTok, YouTube и соцсети. Он считает, что Запад не осознает происходящего и не принимает ответных мер.
По словам источника FT в европейской разведке, власти намерены прежде всего проверить деятельность ультралевых групп, которые стояли за погромами. Собеседник газеты считает беспорядки следствием внутренней политической радикализации, а не внешнего вмешательства. Другой представитель европейской разведки призвал не преувеличивать роль России и иностранных государств. «Люди выходят на улицы, потому что у них есть реальные претензии к властям. Иностранные государства пытаются подогреть протестные настроения. Но их роль не следует преувеличивать. Было бы слишком просто сказать, что во всем виноваты русские», — заявил он.
Исследователь парижского Института политических исследований Sciences Po Давид Колон рассказал, что прокремлевские блогеры распространяли ложные сообщения о беспорядках. Он упомянул российскую сеть влияния «Матрешка» и Storm-1516. Колон считает, что эти аккаунты не стояли за организацией протестов.
FT обнаружила несколько аккаунтов, которые выдавали видео из других стран за кадры беспорядков во Франции. Один из них опубликовал видео, на котором демонстранты бросают пиротехнику. На самом деле его сняли в Тбилиси во время протестов 2024 года. Запись набрала почти 6 млн просмотров. По словам источников газеты, такие материалы распространяли пророссийские и ультраправые аккаунты. Они уже были замечены в дезинформационных кампаниях.
Российских агентов и прежде подозревали в провокациях на территории Франции. В 2023 году на зданиях в Париже появились нарисованные синей краской звезды Давида. Французская служба по борьбе с иностранным цифровым вмешательством Viginum заявила, что целью акции было разжигание разногласий во французском обществе.
17 октября во Франции прошли массовые протесты против роста цен, нехватки учителей и плохих условий обучения в школах. По данным МВД страны, на улицы вышли около 550 тыс. человек. В Париже, Лионе, Марселе и других городах произошли столкновения с полицией, погромы магазинов и поджоги. Во время беспорядков в Лиможе подожгли историческое здание мэрии — обрушились крыша и башня. После погромов власти ввели ночной комендантский час в отдельных районах Парижа, Лиона и других городов. Всего полиция задержала более 2,4 тыс. человек. На 24 октября запланированы новые акции протеста.
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