Как пояснили в ведомстве, «с февраля 2026 года Дито Чубинидзе систематически распространяет ложные и дезинформационные сведения, используя различные средства массовой информации и социальные платформы».

По этому поводу в Генеральной прокуратуре Грузии состоялся брифинг.

Генеральная прокуратура задержала журналиста газеты «Асавал-Дасавали» Доментия (Дито) Чубинидзе по обвинению в измене родине, а именно в саботаже.

«Генеральная прокуратура Грузии на основании судебного постановления задержала представителя газеты „Асавал-Дасавали“ Доментия (Дито) Чубинидзе по обвинению в измене родине, а именно в саботаже.

Как известно общественности, с февраля 2026 года Доментий Чубинидзе, используя различные средства массовой информации и социальные платформы, систематически распространяет ложные и дезинформационные сведения и, опираясь на вымышленные факты, утверждает, что премьер-министр Грузии на основании секретного соглашения, заключённого с соседним государством, передал Азербайджанской Республике часть монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Расследованием, проведённым Генеральной прокуратурой Грузии, достоверно установлено, что определение государственной границы осуществляется на основании международного договора или соглашения, заключённого с сопредельным государством, которое впоследствии подлежит ратификации парламентом Грузии. При этом полномочия по ведению переговоров и принятию решений по вопросам определения и установления границы исключительно принадлежат правительственной комиссии Грузии по делимитации и демаркации государственной границы.

В рамках мандата правительственной комиссии соглашение с соседним государством об определении и установлении границы на участке монастырского комплекса Давид-Гареджи до настоящего времени не достигнуто. При этом вышеуказанная нормативная процедура даже теоретически исключает возможность единоличной передачи премьер-министром Грузии территории другому государству.

Несмотря на это, с целью формирования в обществе реального восприятия вымышленной истории о передаче территории государства соседней стране, не имеющей никаких правовых оснований, Доментий Чубинидзе неоднократно связывал смерть своего собеседника Лазаре Джорбенадзе с убийством из мести, которое якобы было вызвано обнародованием Лазаре Джорбенадзе компрометирующей информации о премьер-министре.

Этими действиями Доментий Чубинидзе умышленно совершил саботаж в ущерб законным интересам Грузинского государства, воспрепятствовав нормальному функционированию государственного учреждения и правительственной комиссии Грузии по делимитации и демаркации государственной границы.

На основании доказательств, полученных в ходе расследования, Доментию Чубинидзе будет предъявлено обвинение в измене родине, а именно в саботаже, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого.

Расследование по делу продолжается. Общественность будет дополнительно проинформирована о ходе расследования и его результатах», — говорится в заявлении прокуратуры.