Национальный банк Грузии предупреждает граждан о мошеннических финансовых схемах

«По имеющейся у нас информации, эти лица предлагают гражданам помощь в получении различных финансовых продуктов, в том числе кредитов, а также в проведении других финансовых операций.

Как отмечается в сообщении Национального банка, в последнее время вновь зафиксировано несколько случаев, когда неизвестные лица связываются с гражданами через мобильное приложение WhatsApp и другие средства коммуникации, представляясь сотрудниками Национального банка Грузии. Также выявлены случаи незаконного использования официального логотипа Национального банка Грузии.

В частности, с одним из граждан связались от имени коммерческого банка и сообщили, что для получения кредита, одобренного на его имя, необходимо заключить договор. После того как клиент заявил, что не подавал заявку на кредит, с ним для большей убедительности связались уже от имени Национального банка Грузии и убедили его в необходимости воспользоваться кредитом. Под их влиянием клиент прошёл авторизацию в соответствующем дистанционном канале, активировал кредит в интернет-банке, а часть полученных средств перевёл на счёт третьего лица. Однако позднее выяснилось, что клиент, предположительно, стал жертвой мошенничества.

Подобные случаи ещё раз свидетельствуют о том, что мошенники, используя так называемую социальную инженерию, пытаются самостоятельно получить доступ к банковским счетам пользователей либо побуждают самих клиентов совершать определённые операции, что приводит к финансовым потерям.

Особо подчёркиваем, что Национальный банк Грузии, являясь центральным банком страны, в отличие от коммерческих банков, не выдаёт кредиты физическим и юридическим лицам и не принимает депозиты. Он также никоим образом не оказывает клиентам помощь в процессе получения различных финансовых продуктов в коммерческих банках. Это выходит за рамки полномочий и компетенции Национального банка Грузии, установленных действующим законодательством страны.

В связи с этим Национальный банк Грузии призывает граждан проявлять особую бдительность и осторожность. Не сообщайте свои персональные и финансовые данные, в том числе имя пользователя и пароль, необходимые для авторизации в дистанционных банковских сервисах. Не вводите эти данные на подозрительных сайтах по ссылкам, присланным незнакомыми лицами, и не пытайтесь совершать банковские операции или операции с платёжными картами по их указаниям.

При получении подобных и других предложений необходимо проверить предоставленную информацию, обратившись в обслуживающую финансовую организацию, и только после этого принимать решение об использовании финансового продукта или проведении операции. При возникновении подозрений о возможном мошенничестве следует обратиться в соответствующие правоохранительные органы.

Напоминаем, что Национальный банк Грузии в целях защиты прав потребителей финансового сектора периодически публикует предупреждения и информационно-просветительские материалы о распространённых схемах финансового мошенничества. Материалы соответствующего содержания размещены на официальных сайтах Национального банка Грузии», — говорится в сообщении.