В доме Дито Чубинидзе прошел обыск

Как сообщила СМИ сестра задержанного журналиста, представители следственного ведомства забрали из его дома телефон и компьютер.

Сестра Дито Чубинидзе связывает задержание брата, а также обыск в их доме с интервью, записанным с Лазаре Джорбенадзе, и заявляет, что все это происходит из мести.

«Ничего не изъяли, все проверили. Забрали только телефон и компьютер. Они пришли из-за статьи об измене Родине.

Все это связано с интервью, записанным с ныне покойным Лазаре Джорбенадзе. Выступления моего брата, его публикации, газетные интервью, видимо, настолько стали поперек горла этой власти, что теперь они хотят таким образом заставить моего брата замолчать.

Я воспринимаю все это как месть, потому что в этом деле мой брат всего лишь журналист, который взял интервью у собеседника.

У него абсолютно нет никакой связи с Гарибашвили, он даже не видел его. У меня тоже уже возникают подозрения: похоже, все обстоит не так, как должно было бы, и поэтому от него решили избавиться. Это мое мнение.

Если все не так, как говорил Лазаре Джорбенадзе, пусть государство обнародует документ, который покажет всему грузинскому народу, что Давид-Гареджи по-прежнему принадлежит нам.

Мой брат в той или иной степени тоже участвовал в приходе этой власти, поскольку во время правления Саакашвили подвергался аналогичным преследованиям. Но сейчас я должна сказать то, чего никогда раньше не говорила, и даже не думала, что когда-нибудь скажу: режим Саакашвили не позволял себе того, что позволила себе нынешняя власть», — заявила сестра Дито Чубинидзе.