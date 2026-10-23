Глава ССГО Грузии принял участие в антитеррористическом форуме «Великая стена — 2026»
Глава Специальной службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе принял участие в шестом Международном антитеррористическом форуме «Великая стена — 2026», организованном Народной вооружённой полицией Китая (PAP).
В ходе беседы Анзор Чубинидзе подчеркнул значимость форума и отметил, что он предоставляет хорошую возможность для обмена опытом.
«Форум — это очень хорошая возможность для обмена мнениями, выработки единого подхода и обмена передовым опытом. Хочу отметить, что современные вызовы безопасности носят весьма комплексный и транснациональный характер. Необходимо сформировать профессиональное мнение по этим вопросам и выработать единый подход. В этом отношении международный форум „Великая стена — 2026“ является очень хорошей площадкой», — заявил Анзор Чубинидзе.
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