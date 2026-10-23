Австрия выслала четырех российских дипломатов по подозрению в шпионаже
Министерство иностранных дел Австрии высылает из страны четырех российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Об этом сообщило издание profil, а позже само ведомство подтвердило в разговоре с APA.
Как пишет profil, в середине августа Министерство обороны Австрии по электронной почте предупредило военнослужащих страны о возможных попытках выйти на связь со стороны предполагаемых агентов Кремля. В сообщении были указаны имена 21 человека и приложены их фотографии. Информация о них была получена из материала «Агентства». Издание сообщило, что по меньшей мере 20 из 117 российских дипломатических сотрудников в Австрии связаны или могут быть связаны со спецслужбами.
При этом, отмечает profil, люди из этого списка «уже привлекали внимание австрийских властей» ранее. После своего обращения Минобороны получило «немало сообщений, которые австрийские спецслужбы тщательно проверяют».
Трое из четырех дипломатов, объявленных персонами нон грата, были в списке «Агентства» – это сотрудники российской дипмиссии в Вене. Еще один человек – член российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями при ОБСЕ.
В Министерстве иностранных дел России по этому поводу заявили, что Москва обязательно отреагирует на высылку четырех российских дипломатов из Австрии.
«Реакция последует неотвратимо», — заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.
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