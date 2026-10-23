В Черном море в результате удара дрона затонуло грузовое судно
В Черном море, у побережья Румынии, в результате удара дрона затонуло грузовое судно, погиб как минимум один моряк, трое на данный момент считаются пропавшими без вести, — информацию распространяет Reuters со ссылкой на морское ведомство Румынии.
По их информации, судно Khoryv, ходившее под флагом Коморских островов, экипаж которого состоял из 13 украинских и азербайджанских моряков, подало сигнал бедствия в 13 морских милях от румынского порта Констанца.
После того, как судно затонуло, президент Румынии Никушор Дан обвинил Россию в усилении атак на восточном фланге НАТО.
«Это часть процесса эскалации России в войне против Украины», — заявил президент журналистам, добавив, что в судно попал дрон.
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