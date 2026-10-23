В качестве меры пресечения Дито Чубинидзе избрано заключение

Тбилисский городской суд избрал для журналиста издания «Асавал-Дасавали» Дито Чубинидзе, задержанного по обвинению в саботаже, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Судья Эка Барбакадзе полностью удовлетворила ходатайство прокуратуры.

На судебном заседании присутствовал и сам обвиняемый.

Для справки, генпрокуратура задержала журналиста газеты «Асавал-Дасавали» Доментия (Дито) Чубинидзе по обвинению в измене родине, а именно в саботаже. Как пояснили в ведомстве, «с февраля 2026 года Дито Чубинидзе систематически распространяет ложные и дезинформационные сведения, используя различные средства массовой информации и социальные платформы».