В качестве меры пресечения Дито Чубинидзе избрано заключение
Тбилисский городской суд избрал для журналиста издания «Асавал-Дасавали» Дито Чубинидзе, задержанного по обвинению в саботаже, меру пресечения в виде заключения под стражу.
Судья Эка Барбакадзе полностью удовлетворила ходатайство прокуратуры.
На судебном заседании присутствовал и сам обвиняемый.
Для справки, генпрокуратура задержала журналиста газеты «Асавал-Дасавали» Доментия (Дито) Чубинидзе по обвинению в измене родине, а именно в саботаже. Как пояснили в ведомстве, «с февраля 2026 года Дито Чубинидзе систематически распространяет ложные и дезинформационные сведения, используя различные средства массовой информации и социальные платформы».
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