Экс-замминистра Микаутадзе заключил сделку со следствием: 3 года тюрьмы и штраф в 1 млн лари
Бывший замминистра экономики Грузии Ромео Микаутадзе заключил с прокуратурой процессуальное соглашение, по которому ему назначили 3 года лишения свободы и 2 года условного наказания.
Помимо этого, бывшего чиновника оштрафовали на 1 млн лари (около $385 000) и лишили права занимать должности в государственном секторе сроком на три года.
С учетом признания вины Микаутадзе и возмещения ущерба прокуратура обратилась в Тбилисский апелляционный суд с ходатайством о вынесении приговора без рассмотрения дела по существу.
Помимо штрафа в 1 млн лари и запрета на занятие должностей в госсекторе, у Микаутадзе безвозмездно конфисковали в пользу государства следующее имущество:
Квартира в Мадриде, Испания, стоимостью 1 882 168 лари (примерно $700 тысяч);
Загородный дом в Церовани стоимостью 372 720 лари (примерно $144 000 тысяч);
15%-ную долю в ООО «Нахидури ГЭС» стоимостью 1 577 306 лари (примерно $610 000 тысяч);
Также в пользу государство получило три автомобиля марок Mercedes-Benz, Land Rover и Lexus общей стоимостью 960 тысяч лари, четыре экземпляра наручных часов стоимостью 630 110 лари, золотые слитки стоимостью 99 504 лари и монеты стоимостью 19 770 лари.
Ромео Микаутадзе был задержан СГБ Грузии 21 июня 2025 года. Ему предъявили обвинения по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
По заявлению прокуратуры, бывший замминистра экономики при содействии лиц, состоявших с ним в преступном сговоре, незаконно легализовал доход в размере 2 556 192 лари (почти $1 млн), имевший незаконное происхождение.
Указанную должность Микаутадзе занимал с декабря 2022 года по февраль 2024 года.
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