Экс-замминистра Микаутадзе заключил сделку со следствием: 3 года тюрьмы и штраф в 1 млн лари

Бывший замминистра экономики Грузии Ромео Микаутадзе заключил с прокуратурой процессуальное соглашение, по которому ему назначили 3 года лишения свободы и 2 года условного наказания.

Помимо этого, бывшего чиновника оштрафовали на 1 млн лари (около $385 000) и лишили права занимать должности в государственном секторе сроком на три года.

С учетом признания вины Микаутадзе и возмещения ущерба прокуратура обратилась в Тбилисский апелляционный суд с ходатайством о вынесении приговора без рассмотрения дела по существу.