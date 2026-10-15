В Зестафони задержали мужчину, обокравшего 12 могил ради металлолома

В Зестафонском муниципалитете полиция задержала мужчину по обвинению в неуважении к умершим и незаконном завладении предметами с мест захоронения. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным следствия, обвиняемый обворовал в общей сложности 12 могил. Мужчина демонтировал и похитил кладбищенские ограды, после чего сдал их в пункт приема металлолома в городе Зестафони.

Обвиняемого задержали по итогам проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Украденные ограды изъяли в качестве вещественных доказательств.

Расследование продолжается по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Грузии («неуважение к умершему или осквернение могилы, совершенное из меркантильных или иных низменных побуждений»). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 2 лет.