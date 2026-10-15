В Кутаисском пенитенциарном учреждении № 2 скончался заключенный. Данный факт произошел 9 октября.

Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в Специальной пенитенциарной службе, заключенный упал с двухъярусной кровати в камере, врач прибыл к нему незамедлительно, однако спасти его не удалось.

По имеющейся информации, заключенный находился в шестиместной камере вместе с пятью сокамерниками, когда упал с кровати и ударился лицом. Именно находившиеся с ним заключенные позвали администрацию тюрьмы, чтобы ему оказали помощь, однако врачу не удалось спасти заключенного.

Администрация тюрьмы уведомила соответствующее ведомство, по факту начато расследование.