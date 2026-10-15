В Аджарии и Самегрело приостановили работу мясных производств из-за нарушений

Проверки показали, что предприятия работали без обязательного признания со стороны агентства. Два из них также не были зарегистрированы в реестре экономической деятельности.

Национальное агентство продовольствия выявило серьёзные нарушения на трёх объектах по производству мясной продукции в Зугдиди и Гонио.

• Зугдиди, ул. Бараташвили, № 5 — предприниматель М. Т.

• Зугдиди, ул. Церетели, № 54 — предприниматель И. К.

• Гонио, ул. Андрея Первозванного, № 15Б — физическое лицо И. Х.

Среди выявленных нарушений — несоблюдение санитарно-гигиенических норм, отсутствие надлежащей прослеживаемости продукции, а в одном из случаев — использование мяса, полученного без ветеринарного контроля.

Предпринимателей оштрафовали, производственные процессы приостановили.

Агентство продолжит выявлять нелегальные производства по всей стране. Для потребителей это вопрос не только качества продукции, но и безопасности мяса, которое попадает на прилавки.