В Италии у двух граждан Грузии нашли склад краденых драгоценностей на €90 тыс.
Двух граждан Грузии задержали в городе Удине на севере Италии по подозрению в серии квартирных краж. Об этом сообщают местные СМИ.
«Домушников» в возрасте 34 и 36 лет взяли с поличным в конце сентября после того как, поздно ночью хозяин квартиры в центре Удине услышал подозрительный шум у двери и вызвал полицию.
При личном досмотре у них изъяли 2000 евро наличными и набор профессиональных отмычек. Подозреваемых доставили в участок, а дело передали в суд.
В ходе последующих обысков по месту жительства задержанных карабинеры обнаружили настоящую «мини-лабораторию» для подготовки к взломам. В квартире находились станки для изготовления и дублирования ключей, заготовки ключей и слепки, болгарка и другие инструменты для вскрытия дверей.
Продолжая оперативные мероприятия, полицейские вышли на гаражный бокс в центре города, который злоумышленники использовали в качестве центрального склада.
Внутри нашли ювелирные изделия и столовое серебро стоимостью более 90 тыс. евро. Также в качестве вещдоков из гаража изъяли приборы для глушения сигнализаций и декодеры для вскрытия сложных цилиндровых механизмов дверных замков.
Большую часть изъятых драгоценностей карабинеры уже идентифицировали и вернули законным владельцам. На данный момент итальянская полиция просит жителей города, пострадавших от квартирных краж, обратиться в командующий штаб карабинеров Удине для опознания оставшихся вещей.
Ещё в разделе «Разное» Все →
- В Аджарии и Самегрело приостановили работу мясных производств из-за нарушений
- В Кутаисском пенитенциарном учреждении № 2 скончался заключенный
- В Зестафони задержали мужчину, обокравшего 12 могил ради металлолома
- Национальное агентство продовольствия не выявило нарушений в образцах продуктов питания, взятых в детских садах
- Россиянин пытался провезти в Грузию 425 000 долларов США
- Задержанного в Грузии иранского активиста выдворяют из страны