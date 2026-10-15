В Италии у двух граждан Грузии нашли склад краденых драгоценностей на €90 тыс.

Двух граждан Грузии задержали в городе Удине на севере Италии по подозрению в серии квартирных краж. Об этом сообщают местные СМИ.

«Домушников» в возрасте 34 и 36 лет взяли с поличным в конце сентября после того как, поздно ночью хозяин квартиры в центре Удине услышал подозрительный шум у двери и вызвал полицию.

При личном досмотре у них изъяли 2000 евро наличными и набор профессиональных отмычек. Подозреваемых доставили в участок, а дело передали в суд.