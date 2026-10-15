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В Италии у двух граждан Грузии нашли склад краденых драгоценностей на €90 тыс.

Новости - Грузия

Двух граждан Грузии задержали в городе Удине на севере Италии по подозрению в серии квартирных краж. Об этом сообщают местные СМИ.

«Домушников» в возрасте 34 и 36 лет взяли с поличным в конце сентября после того как, поздно ночью хозяин квартиры в центре Удине услышал подозрительный шум у двери и вызвал полицию.

При личном досмотре у них изъяли 2000 евро наличными и набор профессиональных отмычек. Подозреваемых доставили в участок, а дело передали в суд.

В ходе последующих обысков по месту жительства задержанных карабинеры обнаружили настоящую «мини-лабораторию» для подготовки к взломам. В квартире находились станки для изготовления и дублирования ключей, заготовки ключей и слепки, болгарка и другие инструменты для вскрытия дверей.

Продолжая оперативные мероприятия, полицейские вышли на гаражный бокс в центре города, который злоумышленники использовали в качестве центрального склада.

Внутри нашли ювелирные изделия и столовое серебро стоимостью более 90 тыс. евро. Также в качестве вещдоков из гаража изъяли приборы для глушения сигнализаций и декодеры для вскрытия сложных цилиндровых механизмов дверных замков.

Большую часть изъятых драгоценностей карабинеры уже идентифицировали и вернули законным владельцам. На данный момент итальянская полиция просит жителей города, пострадавших от квартирных краж, обратиться в командующий штаб карабинеров Удине для опознания оставшихся вещей.

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