ДТП в Тбилиси — один человек погиб
В Тбилиси на Московском проспекте в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. По имеющейся информации, автомобиль сбил пешехода, который скончался на месте.
Также сообщается, что погибший — мужчина старше 50 лет.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел Грузии, по факту произошедшего начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.
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