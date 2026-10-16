ДТП в Тбилиси — один человек погиб

В Тбилиси на Московском проспекте в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. По имеющейся информации, автомобиль сбил пешехода, который скончался на месте.

Также сообщается, что погибший — мужчина старше 50 лет.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел Грузии, по факту произошедшего начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.