На улице Пиросмани, 4, инспекторы проверили кафе-бар-ресторан «Бухара», принадлежащий индивидуальному предпринимателю С. И.

Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило работу нескольких заведений и предприятий пищевой отрасли в трёх регионах страны.

Во время проверки обнаружили нарушения санитарно-гигиенических норм, неисправности инфраструктуры и нарушения правил маркировки продуктов.

Кроме того, заведение работало без обязательной регистрации в реестре экономической деятельности.

Кахети — нелегальная скотобойня

В селе Тибаани муниципалитета Сигнахи обнаружили предприятие, где животных забивали без необходимых разрешений и соблюдения ветеринарных требований.

Инспекторы изъяли мясо животного, забитого без ветеринарного контроля. Продукцию уничтожат под надзором агентства.

Имерети — нелегальная птицебойня

В селе Сормони муниципалитета Цхалтубо выявили предприятие, где птицу забивали для дальнейшей продажи без обязательной регистрации и разрешения Национального агентства продовольствия.

Всех трёх предпринимателей оштрафовали, а деятельность предприятий приостановили до устранения нарушений.

Национальное агентство продовольствия продолжает проверки по всей Грузии, уделяя особое внимание соблюдению санитарных норм и безопасности продуктов питания.