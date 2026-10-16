Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило работу нескольких заведений и предприятий
Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило работу нескольких заведений и предприятий пищевой отрасли в трёх регионах страны.
Батуми — ресторан «Бухара»
На улице Пиросмани, 4, инспекторы проверили кафе-бар-ресторан «Бухара», принадлежащий индивидуальному предпринимателю С. И.
Во время проверки обнаружили нарушения санитарно-гигиенических норм, неисправности инфраструктуры и нарушения правил маркировки продуктов.
Кроме того, заведение работало без обязательной регистрации в реестре экономической деятельности.
Кахети — нелегальная скотобойня
В селе Тибаани муниципалитета Сигнахи обнаружили предприятие, где животных забивали без необходимых разрешений и соблюдения ветеринарных требований.
Инспекторы изъяли мясо животного, забитого без ветеринарного контроля. Продукцию уничтожат под надзором агентства.
Имерети — нелегальная птицебойня
В селе Сормони муниципалитета Цхалтубо выявили предприятие, где птицу забивали для дальнейшей продажи без обязательной регистрации и разрешения Национального агентства продовольствия.
Всех трёх предпринимателей оштрафовали, а деятельность предприятий приостановили до устранения нарушений.
Национальное агентство продовольствия продолжает проверки по всей Грузии, уделяя особое внимание соблюдению санитарных норм и безопасности продуктов питания.
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