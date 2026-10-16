Освобожденного из изолятора активиста повторно задержали сразу же на выходе
По информации гражданской активистки Тамуны Гиоргадзе, Георгия Кирвалидзе, задержанного за оскорбление Бидзины Иванишвили, вновь задержали сразу после выхода из изолятора в Гурджаани, где он отбыл семидневный срок ареста.
Как говорится в информации, опубликованной ею в социальной сети, Георгию Кирвалидзе вменяют оскорбление судьи.
«Георгия Кирвалидзе задержали при выходе из изолятора в Гурджаани после отбытия 7 суток ареста. Ему вменяют оскорбление судьи и упомянули об уголовной ответственности», — отмечает Тамуна Гиоргадзе.
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