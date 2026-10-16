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Грузия Online
Разное

Освобожденного из изолятора активиста повторно задержали сразу же на выходе

По информации гражданской активистки Тамуны Гиоргадзе, Георгия Кирвалидзе, задержанного за оскорбление Бидзины Иванишвили, вновь задержали сразу после выхода из изолятора в Гурджаани, где он отбыл семидневный срок ареста.

Как говорится в информации, опубликованной ею в социальной сети, Георгию Кирвалидзе вменяют оскорбление судьи.

«Георгия Кирвалидзе задержали при выходе из изолятора в Гурджаани после отбытия 7 суток ареста. Ему вменяют оскорбление судьи и упомянули об уголовной ответственности», — отмечает Тамуна Гиоргадзе.

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