Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу в мошенничестве в крупном размере

Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу по факту мошеннического завладения денежными средствами в крупном размере. Об этом сообщает Прокуратура Грузии.

По данным ведомства, проведенным Министерством внутренних дел расследованием установлено, что обвиняемый от имени одной из компаний пообещал гражданам привезти автомобили из-за границы и оформил с ними фиктивные договоры.

«Обвиняемый заставил потерпевших заранее перечислить крупные суммы денег на личные банковские счета и счета членов своей семьи, после чего присвоил их и скрылся. Указанными действиями потерпевшим был причинен ущерб в размере 472 000 лари.