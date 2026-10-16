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Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу в мошенничестве в крупном размере

Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу по факту мошеннического завладения денежными средствами в крупном размере. Об этом сообщает Прокуратура Грузии.

По данным ведомства, проведенным Министерством внутренних дел расследованием установлено, что обвиняемый от имени одной из компаний пообещал гражданам привезти автомобили из-за границы и оформил с ними фиктивные договоры.

«Обвиняемый заставил потерпевших заранее перечислить крупные суммы денег на личные банковские счета и счета членов своей семьи, после чего присвоил их и скрылся. Указанными действиями потерпевшим был причинен ущерб в размере 472 000 лари.

Ему заочно предъявлено обвинение по подпункту „б“ части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии (мошенничество, совершенное в крупном размере), что в качестве вида и меры наказания предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет.

На основании ходатайства прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в распространенном сообщении.

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