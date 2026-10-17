В Душети ранен мужчина – один человек задержан
Сотрудники Душетского районного управления Департамента полиции Мцхета-Мтианети задержали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью одно лицо.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
По информации ведомства, после причинения повреждений потерпевшему обвиняемый скрылся с места происшествия.
«Следствием установлено, что обвиняемый в Душетском муниципалитете во время словесной перепалки, использовав холодное оружие, нанес вред здоровью одному лицу и скрылся с места происшествия.
Пострадавшего мужчину доставили в клинику для оказания соответствующей медицинской помощи.
В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам. Орудие преступления — нож изъято в качестве вещественного доказательства.
Следствие ведется по статье 117 Уголовного кодекса, что предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет», — говорится в сообщении МВД.
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