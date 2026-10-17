В Душети ранен мужчина – один человек задержан

По информации ведомства, после причинения повреждений потерпевшему обвиняемый скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Сотрудники Душетского районного управления Департамента полиции Мцхета-Мтианети задержали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью одно лицо.

«Следствием установлено, что обвиняемый в Душетском муниципалитете во время словесной перепалки, использовав холодное оружие, нанес вред здоровью одному лицу и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего мужчину доставили в клинику для оказания соответствующей медицинской помощи.

В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам. Орудие преступления — нож изъято в качестве вещественного доказательства.

Следствие ведется по статье 117 Уголовного кодекса, что предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет», — говорится в сообщении МВД.