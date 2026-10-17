В Батуми задержан иностранец, разыскиваемый по линии Интерпола

Сотрудники департамента Патрульной полиции Министерства внутренних дел Грузии арестовали иностранного гражданина, разыскиваемого по красному уведомлению Интерпола.

Задержанный разыскивался по обвинению в мошенничестве по запросу правоохранительных органов Бельгии.

Сотрудники патрульной полиции арестовали разыскиваемого в международном аэропорту Батуми при попытке пересечь границу Грузии.

В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.