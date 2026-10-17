В Батуми задержан иностранец, разыскиваемый по линии Интерпола
Сотрудники департамента Патрульной полиции Министерства внутренних дел Грузии арестовали иностранного гражданина, разыскиваемого по красному уведомлению Интерпола.
Задержанный разыскивался по обвинению в мошенничестве по запросу правоохранительных органов Бельгии.
Сотрудники патрульной полиции арестовали разыскиваемого в международном аэропорту Батуми при попытке пересечь границу Грузии.
В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.
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