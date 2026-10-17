В Грузии задержали автоимпортера, присвоившего $29 тыс. клиентов
В Грузии задержали мужчину, которого обвиняют в мошенничестве на 75 104 лари ($29 тыс.). По данным МВД, он обещал гражданам доставить автомобили из США, но присвоил полученные деньги.
По версии следствия, мужчина попросил клиентов перечислить средства на указанный им банковский счет, однако обязательства не выполнил и присвоил всю сумму.
Задержание провели в Гори сотрудники управления полиции города Рустави.
Расследование продолжается по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере» УК Грузии. Она предусматривает до девяти лет лишения свободы.
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