В Грузии задержали автоимпортера, присвоившего $29 тыс. клиентов

В Грузии задержали мужчину, которого обвиняют в мошенничестве на 75 104 лари ($29 тыс.). По данным МВД, он обещал гражданам доставить автомобили из США, но присвоил полученные деньги.

По версии следствия, мужчина попросил клиентов перечислить средства на указанный им банковский счет, однако обязательства не выполнил и присвоил всю сумму.

Задержание провели в Гори сотрудники управления полиции города Рустави.

Расследование продолжается по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере» УК Грузии. Она предусматривает до девяти лет лишения свободы.