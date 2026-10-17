Первая грузинская научно-исследовательская экспедиция отправится в Антарктиду

Главная цель экспедиции выходит далеко за рамки спортивного достижения. Участники намерены собрать уникальные научные данные о климатических изменениях, изучив многовековую «климатическую летопись» антарктических льдов.

В состав команды вошли географ Георгий Гоциридзе, известный грузинский альпинист Бидзина Гуджабидзе и видеограф Ника Лебанидзе. Путешествие начнется на юге Чили, откуда участники самолетом направятся вглубь континента.

Суровые льды Антарктиды и Южного полюса впервые станут точкой притяжения для грузинских исследователей. На 26 ноября намечен старт первой комбинированной научно-спортивной экспедиции «Цискари». Трое участников проекта проведут в полярных условиях около 25 дней. Они планируют восхождение на массив Винсон — высочайшую гору антарктического континента высотой 4892 метра, — а также преодоление 111-километрового маршрута к Южному полюсу.

«Антарктида — это главный кондиционер нашей планеты, который веками балансировал температуру. Нарушение этой закономерности привело к таянию ледников и изменениям океанических течений, последствия которых мы уже ощущаем в Грузии — будь то экстремальные осадки в Гурии или трагедия в Шови», — сказал Гоциридзе в подкасте Tegeta Motors.

В районе массива Винсон и на 111-километровом участке маршрута к Южному полюсу команда проведет геоморфологические и гляциологические наблюдения. Полученные данные пополнят международную научную базу и заложит фундамент для регулярных исследований грузинских ученых в Антарктике.

Передвижение по антарктической ледяной пустыне требует железной дисциплины и точного расчета. Участникам предстоит строго соблюдать регламент физических нагрузок, чтобы избегать перегрева или переохлаждения, использовать многослойную экипировку, спутниковую связь и ориентироваться исключительно по GPS-навигации в условиях стертого горизонта.

Проект реализуется при поддержке крупного бизнеса — генеральным партнером экспедиции выступил Tegeta Holding (включая флагманский бренд Tegeta Motors). Общий бюджет экспедиции ранее оценивался в $350 тыс.

«Для нас проект «Цискари» — это не разовая спортивная история, а первая грузинская научно-познавательная экспедиция, за которой последуют уникальные знания, документальный контент и образовательные инициативы. Ценности смелых шагов и преодоления вызовов объединяют нас и участников экспедиции», — отмечает главный маркетинг-офицер Tegeta Holding Tegeta Holding Елена Кохреидзе.

По данным организаторов, за всю историю Антарктиду посетили всего около 15 граждан Грузии, однако экспедицию столь масштабного формата они не проводили.

После возвращения команда запустит долгосрочную образовательную платформу «Цискари», в рамках которой планируется публикация документальных материалов, проведение лекций и дискуссий о защите окружающей среды и адаптации к климатическим вызовам.