В трех городах Грузии фиксируются высокие показатели загрязнения воздуха

В нескольких городах Грузии фиксируются высокие показатели загрязнения атмосферного воздуха, передает издание BPN.

По последним данным Национального агентства окружающей среды, сегодня, 18 октября, в различных городах Грузии наблюдается рост концентрации твердых частиц (PM10 и PM2.5) в воздухе.

В настоящее время портал качества атмосферного воздуха (air.gov.ge) фиксирует повышенное содержание твердых частиц в Тбилиси, Гардабани и Рустави.