В трех городах Грузии фиксируются высокие показатели загрязнения воздуха
В нескольких городах Грузии фиксируются высокие показатели загрязнения атмосферного воздуха, передает издание BPN.
По последним данным Национального агентства окружающей среды, сегодня, 18 октября, в различных городах Грузии наблюдается рост концентрации твердых частиц (PM10 и PM2.5) в воздухе.
В настоящее время портал качества атмосферного воздуха (air.gov.ge) фиксирует повышенное содержание твердых частиц в Тбилиси, Гардабани и Рустави.
BPN приводит список станций мониторинга качества атмосферного воздуха, где по состоянию на 16:00 качество воздуха оценивается как «плохое» или «очень плохое»:
Тбилиси — пр. Агмашенебели, №73а («плохое»);
Тбилиси — пр. Церетели, №105 («плохое»);
Рустави — пр. Мегоброба, №35а («плохое»);
Гардабани — Тазакенди («очень плохое»).
Ещё в разделе «Разное» Все →
- Первая грузинская научно-исследовательская экспедиция отправится в Антарктиду
- В Грузии задержали автоимпортера, присвоившего $29 тыс. клиентов
- В Батуми задержан иностранец, разыскиваемый по линии Интерпола
- В Душети ранен мужчина – один человек задержан
- Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу в мошенничестве в крупном размере
- Англия против Хорватии: почему ноябрьский матч не обязан повторить 7:0