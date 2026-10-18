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В трех городах Грузии фиксируются высокие показатели загрязнения воздуха

В нескольких городах Грузии фиксируются высокие показатели загрязнения атмосферного воздуха, передает издание BPN.

По последним данным Национального агентства окружающей среды, сегодня, 18 октября, в различных городах Грузии наблюдается рост концентрации твердых частиц (PM10 и PM2.5) в воздухе.

В настоящее время портал качества атмосферного воздуха (air.gov.ge) фиксирует повышенное содержание твердых частиц в Тбилиси, Гардабани и Рустави.

BPN приводит список станций мониторинга качества атмосферного воздуха, где по состоянию на 16:00 качество воздуха оценивается как «плохое» или «очень плохое»:

Тбилиси — пр. Агмашенебели, №73а («плохое»);
Тбилиси — пр. Церетели, №105 («плохое»);
Рустави — пр. Мегоброба, №35а («плохое»);
Гардабани — Тазакенди («очень плохое»).

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