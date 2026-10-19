В Марнеули задержаны двое по обвинению в мошенничестве
В Марнеули задержали двух человек, которых обвиняют в мошенничестве в отношении односельчан на сумму более 1,47 млн лари и $6 600.
По данным МВД Грузии, обвиняемые договорились с односельчанами за определённую плату собрать крупный рогатый скот для продажи за границей. Вырученные деньги должны были распределить между участниками сделки.
Однако после продажи скота мужчины не выполнили договорённость и присвоили деньги односельчан 1 470 170 ₾ и $6 600.
Расследование ведётся по статье 180 УК Грузии, которая предусматривает наказание за мошенничество в крупном размере, задержанным грозит до 9 лет тюрьмы.
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