В Аджарии арестован иностранец за продажу фальшивых долларов

В Аджарии арестован иностранный гражданин за продажу фальшивых денег на сумму 35 000 долларов. По данным следственной службы, задержанный задержан.

«Иностранный гражданин арестован за продажу большого количества фальшивых денег. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый, с целью получения незаконной материальной выгоды, продал в Аджарии 350 фальшивых купюр номиналом 100 долларов на общую сумму 35 000 долларов. В результате следственных действий все фальшивые купюры были изъяты», — говорится в информации, опубликованной следственной службой Министерства финансов.