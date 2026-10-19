ИнгуриГЭС назвала причины масштабных отключений электроэнергии в Грузии

Как отмечается в письме загруженном «Ингури ГЭС» для обоснования упрощенной закупки, 24–25 июля был нарушен режим параллельной работы энергосистемы Грузии с энергосистемой Азербайджана, после чего Грузия перешла в изолированный режим и произошло полное погашение энергосистемы (блэкаут).

При этом, согласно документу, представленному «Ингури ГЭС» в Агентство государственных закупок, аварии также выявили проблемы в системах возбуждения и регуляторах напряжения гидрогенераторов станции. (Ред.: в энергетике система возбуждения — это комплекс устройств, подающий необходимый для работы постоянный ток на синхронные генераторы (гидро- и турбогенераторы) и регулирующий их мощность.)

Одним из важных обстоятельств масштабного отключения электроэнергии в Грузии 24–25 июля 2026 года был назван переход энергосистемы в изолированный режим.

По разъяснению компании, указанные события показали, что системы возбуждения и регуляторы напряжения первого, третьего, четвертого и пятого генераторов не реагируют должным образом во время аварийных процессов.

Согласно письму, существующие на Ингурской гидроэлектростанции системы находятся в эксплуатации с 2006–2012 годов. Их технический ресурс значительно исчерпан, оборудование морально устарело, а поиск запасных частей практически невозможен.

Именно по этой причине «Ингури ГЭС» планирует модернизацию систем возбуждения и регуляторов напряжения четырех гидрогенераторов. Стоимость услуг составляет 560 000 евро без учета НДС, а основанием для закупки указано предотвращение ухудшения качества.

Компания заказывает обновление систем у австрийской компании «Voith Hydro GmbH & Co KG», поскольку она является первоначальным производителем и, по заявлению «Ингури ГЭС», обладает полной технической информацией о действующем оборудовании и программном обеспечении. Проект предусматривает сохранение силовой части существующих систем и замену систем управления и контроля современными цифровыми устройствами.

Тем не менее, данное письмо представляет собой обоснование необходимости закупки со стороны компании и не подтверждает, что неисправность оборудования «Ингури ГЭС» была единственной причиной отключения электроэнергии в масштабах страны.

Напомним, что свет в масштабах страны отключался 3 раза — 24–25 июля, а также 5 августа.