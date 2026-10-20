В Кутаиси задержан мошенник, обворовывавший пенсионеров

Сотрудники Кутаисского городского управления полиции департамента полиции Имерети Министерства внутренних дел Грузии задержали одного человека по обвинению в неправомерном использовании компьютерных данных с целью получения финансовой выгоды.

По информации МВД, следствием установлено, что обвиняемый обещал пенсионерам оформить ежемесячную помощь в размере 200 лари, после чего тайно получал их персональные данные и с помощью банковских приложений, установленных на мобильных телефонах, оформлял кредиты. В результате указанных преступных действий обвиняемый незаконно завладел в общей сложности 43 792 лари.

«Полиция задержала предполагаемого преступника в Тбилиси на основании постановления судьи.

Следствие ведётся по статье 286¹ Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет», — говорится в сообщении.