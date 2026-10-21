Сотрудники Департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 84 иностранных гражданина

Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в координации с соответствующими подразделениями ведомства за последние несколько дней выдворили из страны 84 иностранных гражданина.

В результате комплексных мероприятий, проведённых департаментом миграции, из Грузии были выдворены в общей сложности 84 гражданина Туркменистана, России, Турции, Иордании, Египта, Индии, Азербайджана, Ливана, Нигерии, Китая, Бангладеш, Ирака, Кубы, Молдовы, Панамы, Саудовской Аравии и других государств.

В соответствии с действующим законодательством выдворённым лицам запрещён въезд в страну.

В текущем году сотрудники департамента миграции выдворили из Грузии более 3 400 человек.