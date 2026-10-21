Сотрудники Департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 84 иностранных гражданина
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в координации с соответствующими подразделениями ведомства за последние несколько дней выдворили из страны 84 иностранных гражданина.
В результате комплексных мероприятий, проведённых департаментом миграции, из Грузии были выдворены в общей сложности 84 гражданина Туркменистана, России, Турции, Иордании, Египта, Индии, Азербайджана, Ливана, Нигерии, Китая, Бангладеш, Ирака, Кубы, Молдовы, Панамы, Саудовской Аравии и других государств.
В соответствии с действующим законодательством выдворённым лицам запрещён въезд в страну.
В текущем году сотрудники департамента миграции выдворили из Грузии более 3 400 человек.
Ещё в разделе «Разное» Все →
- В Грузии началась вакцинация против сезонного гриппа
- Специальная пенитенциарная служба распространила заявление в связи с заключённым Давидом Пеикришвили
- От финала US Open до ранних вылетов: как меняется сезон Соболенко и Беларуси
- В Грузии среди детей выявлены случаи вируса Коксаки
- Двое иностранцев задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях
- В Кутаиси задержан мошенник, обворовывавший пенсионеров