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В Грузии началась вакцинация против сезонного гриппа

С сегодняшнего дня по всей стране началась вакцинация против сезонного гриппа. Для получения услуги граждане могут обратиться в свою поликлинику или ближайшее медицинское учреждение, участвующее в государственной программе иммунизации.

Желающие сделать прививку должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, чтобы медицинское учреждение могло идентифицировать их данные и зарегистрировать вакцинацию в электронной системе.

Грузия закупила 200 000 доз трёхкомпонентной вакцины против сезонного гриппа французского производства Vaxigrip компании SANOFI WINTHROP INDUSTRIE. Она входит в число вакцин, преквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Вакцинация против гриппа рекомендуется всем людям начиная с шестимесячного возраста. Однако существуют группы, для которых риск тяжёлого течения гриппа и развития осложнений особенно высок. К ним относятся люди в возрасте 60 лет и старше, беременные женщины, дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, лица с хроническими заболеваниями, онкологические пациенты, медицинский персонал, а также проживающие и сотрудники домов престарелых и пансионатов.

Вакцина предоставляется всем гражданам бесплатно и полностью финансируется государством. Услуга доступна как в Тбилиси, так и в регионах.

Информация о медицинских учреждениях и поликлиниках, предоставляющих услуги вакцинации, доступна по ссылке: www.ncdc.ge.

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