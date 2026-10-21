В Грузии началась вакцинация против сезонного гриппа

С сегодняшнего дня по всей стране началась вакцинация против сезонного гриппа. Для получения услуги граждане могут обратиться в свою поликлинику или ближайшее медицинское учреждение, участвующее в государственной программе иммунизации.

Желающие сделать прививку должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, чтобы медицинское учреждение могло идентифицировать их данные и зарегистрировать вакцинацию в электронной системе.

Грузия закупила 200 000 доз трёхкомпонентной вакцины против сезонного гриппа французского производства Vaxigrip компании SANOFI WINTHROP INDUSTRIE. Она входит в число вакцин, преквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).