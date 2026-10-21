24-25 октября в Тбилиси пройдет фестиваль «Тбилиси фуд-ген 2026»
24 и 25 октября на площади Орбелиани состоится фестиваль «Тбилиси фуд-ген 2026», посвящённый грузинской выпечке с начинками. Об этом сегодня на заседании правительства Тбилиси заявил мэр столицы Каха Каладзе.
По его словам, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы по приготовлению традиционной грузинской выпечки, а также информационные семинары, посвящённые истории и традициям грузинской кухни.
«Мероприятие организует городская служба экономического развития мэрии Тбилиси. В рамках фестиваля будет представлено разнообразие грузинской выпечки. Гости смогут попробовать различные известные и забытые блюда. В фестивале примут участие шеф-повара, приглашённые из регионов. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы по приготовлению различных видов выпечки, а также информационные семинары об истории и традициях грузинской кулинарии.
Этот фестиваль впервые проводится в столице, однако я уверен, что он будет проходить и в последующие годы. Ждём всех на площади Орбелиани», — заявил мэр Тбилиси.
По его словам, особое внимание на фестивале будет уделено и современной гастрономии: шеф-повара представят традиционные грузинские вкусы в современной интерпретации.
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