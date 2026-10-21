24-25 октября в Тбилиси пройдет фестиваль «Тбилиси фуд-ген 2026»

24 и 25 октября на площади Орбелиани состоится фестиваль «Тбилиси фуд-ген 2026», посвящённый грузинской выпечке с начинками. Об этом сегодня на заседании правительства Тбилиси заявил мэр столицы Каха Каладзе.

По его словам, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы по приготовлению традиционной грузинской выпечки, а также информационные семинары, посвящённые истории и традициям грузинской кухни.

«Мероприятие организует городская служба экономического развития мэрии Тбилиси. В рамках фестиваля будет представлено разнообразие грузинской выпечки. Гости смогут попробовать различные известные и забытые блюда. В фестивале примут участие шеф-повара, приглашённые из регионов. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы по приготовлению различных видов выпечки, а также информационные семинары об истории и традициях грузинской кулинарии.