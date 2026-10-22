В Грузии циркулирует до 15 респираторных вирусов

«Сегодня в Грузии циркулирует около 15 респираторных вирусов. Их активность различается в зависимости от времени года, однако наибольшая она осенью и зимой. Среди этих вирусов наиболее тяжёлое течение заболевания и наибольшее количество осложнений, как и случаев смерти, связаны с вирусом гриппа.

Как отметил в беседе с «Интерпрессньюс» Иванэ Чхаидзе, в течение первых двух дней после вакцинации рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя. По его словам, это не связано с риском каких-либо тяжёлых осложнений, просто «желательно, чтобы организм соблюдал это небольшое ограничение». При этом, как отметил Чхаидзе, никаких других специфических противопоказаний к употреблению алкоголя после вакцинации против гриппа нет.

Медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили, профессор Иванэ Чхаидзе объясняет, что от вакцинации против гриппа необходимо воздержаться в день, когда у человека наблюдается высокая температура или признаки острого заболевания, такие как боль в горле, сыпь или нарушение работы кишечника на фоне повышенной температуры.

К осложнениям, вызванным гриппом, относятся воспаление лёгких, поражение центральной нервной системы и повреждение сердечной мышцы. Все они могут представлять угрозу для жизни.

Самый важный вопрос заключается в том, должна ли вакцинация против гриппа быть всеобщей. Конечно, нет. Вакцинироваться против гриппа можно всем начиная с шестимесячного возраста, однако Всемирная организация здравоохранения выделяет группы риска, в которых вероятность осложнений, вызванных гриппом, наиболее высока. Именно поэтому вакцинация для представителей групп риска категорически необходима.

К группам высокого риска относятся дети младшего возраста (особенно дети до пяти лет); пожилые люди; лица с хроническими заболеваниями (например, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими патологиями лёгких, сахарным диабетом и другими тяжёлыми сопутствующими заболеваниями); беременные женщины; лица с иммунодефицитными состояниями. Участие представителей этих групп в вакцинации — единственная возможность избежать заражения и тяжёлых осложнений.

Следует отметить единственное обстоятельство: вакцинацию против гриппа нельзя проводить в день, когда у человека наблюдается высокая температура и имеются признаки острого заболевания, такие как, например, сыпь, боль в горле или нарушение работы кишечника. В таком случае вакцинацию следует отложить до выздоровления.

Возникают вопросы и относительно алкоголя: желательно воздерживаться от его употребления в течение первого дня не из-за риска осложнений или возможных побочных эффектов, поэтому в этот период лучше придерживаться здорового образа жизни. Каких-либо специфических противопоказаний или ограничений нет.

Ежегодная вакцинация новой вакциной необходима и желательна: вакцина против гриппа действует не более шести месяцев, поскольку её действие напрямую связано с сезоном гриппа (в Грузии сезон гриппа длится от шести до восьми месяцев).

При этом следует отметить, что идеальный период для вакцинации в Грузии — вторая половина октября — первая половина ноября. Следующий месяц является идеальным периодом для вакцинации. Максимального эффекта вакцина против гриппа достигает через две недели после введения», — отметил Чхаидзе.

Он также пояснил, что в этом году в стране будет доступна трёхкомпонентная вакцина против гриппа. По словам Чхаидзе, в прошлом году использовалась четырёхкомпонентная вакцина против гриппа, предназначенная для защиты от двух вирусов типа А и двух вирусов типа B. Однако вирус типа B, входивший в состав этой вакцины, в последнее время уже не вызывал заболеваний.

По словам Иванэ Чхаидзе, вакцинацию можно пройти во всех авторизованных медицинских учреждениях страны, предоставляющих услуги по иммунизации.