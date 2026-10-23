Сотрудники департамента миграции провели по всей стране специальные мероприятия по миграционному контролю

Сотрудники департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии провели по всей стране специальные мероприятия по миграционному контролю.

По информации МВД, в результате комплексных мероприятий задержаны 48 иностранных граждан, незаконно находившихся в Грузии. Среди них граждане Турции, Кубы, Ирака, Нигерии, Иордании, Китая, Индии, Пакистана, Вьетнама, Азербайджана и России.

«В рамках специального миграционного контроля сотрудники департамента миграции проверили объекты различного назначения. В результате проверки установлено, что задержанные лица находились в Грузии с нарушением требований закона Грузии „О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства“».