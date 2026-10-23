В Тбилиси и Телави приостановили работу нескольких пищевых объектов из-за нарушений
Национальное агентство продовольствия выявило нарушения требований безопасности пищевой продукции в двух кафе-барах, торговом объекте по продаже мяса и маркете, где готовили блюда для реализации.
Тбилиси
▪️ Кафе-бар ООО «Вера» — ул. Зандукели, № 17. Во время плановой проверки инспекторы обнаружили критические нарушения.
▪️ Кафе-бар ООО «Ода 2025» — ул. Фермцерта, 33 / ул. Авто Варазиса, 41. По поступившим обращениям провели внеплановую проверку, в ходе которой выявили повторное нарушение правил маркировки продукции и критическое несоответствие требованиям.
▪️ Мясной торговый объект ООО «Ливия 2026» — Варкетили, ул. Калаубани, 16. При проверке документов установлены нарушения правил предоставления покупателям информации о продуктах, а также наличие просроченных товаров. Предприниматель оштрафован, просроченная продукция опечатана и будет уничтожена в соответствии с законодательством.
Телави
▪️ Магазин-производство готовых блюд — ул. Давида Агмашенебели, № 43. Инспекторы повторно, в течение года, выявили критические нарушения: несоблюдение правил информирования покупателей о пищевой продукции и размещение на продаже товаров с истёкшим сроком годности.
Предприниматель оштрафован. Производство и реализация готовых блюд приостановлены, просроченная продукция опечатана для последующего уничтожения.
Агентство продовольствия призывает предпринимателей соблюдать требования законодательства о безопасности пищевой продукции.
Сообщить о выявленных нарушениях можно на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства: 1501.
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