В Батуми вновь начали массовые проверки рекламных вывесок

Рекламные конструкции, установленные без разрешения, будут демонтировать.

Инспекторы будут выявлять незаконно установленную рекламу, нарушения правил её размещения и оформления.

Муниципальная инспекция Батуми приступила к проверкам рекламных баннеров и вывесок по всему городу.

Особое внимание уделят языку вывесок.

Согласно установленным требованиям, надпись на вывеске обязательно должна быть выполнена на грузинском языке.

Дополнительно допускается использование иностранных языков, однако размер надписей на них не должен превышать размер текста на государственном языке.

Какие штрафы предусмотрены?

Для физических лиц — 500 лари.

Для юридических лиц — 3000 лари.

За повторное нарушение в течение года — 5000 лари.

Проверки будут проходить поэтапно во всех районах Батуми.

Предпринимателям и владельцам заведений стоит заранее проверить свои вывески и рекламные конструкции, чтобы избежать штрафов и демонтажа.