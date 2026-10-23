В Батуми вновь начали массовые проверки рекламных вывесок
Муниципальная инспекция Батуми приступила к проверкам рекламных баннеров и вывесок по всему городу.
Инспекторы будут выявлять незаконно установленную рекламу, нарушения правил её размещения и оформления.
Рекламные конструкции, установленные без разрешения, будут демонтировать.
Особое внимание уделят языку вывесок.
Согласно установленным требованиям, надпись на вывеске обязательно должна быть выполнена на грузинском языке.
Дополнительно допускается использование иностранных языков, однако размер надписей на них не должен превышать размер текста на государственном языке.
Какие штрафы предусмотрены?
- Для физических лиц — 500 лари.
- Для юридических лиц — 3000 лари.
- За повторное нарушение в течение года — 5000 лари.
Проверки будут проходить поэтапно во всех районах Батуми.
Предпринимателям и владельцам заведений стоит заранее проверить свои вывески и рекламные конструкции, чтобы избежать штрафов и демонтажа.
Ещё в разделе «Разное» Все →
- На границе Грузии и Турции задержали мужчину с крупной партией кокаина
- С бывшим замминистра экономики Ромео Микаутадзе оформлено процессуальное соглашение —
- В Тбилиси и Телави приостановили работу нескольких пищевых объектов из-за нарушений
- Сотрудники департамента миграции провели по всей стране специальные мероприятия по миграционному контролю
- В Зугдиди строят современный комплекс для размещения отходов — проект реализуют при поддержке Германии
- В Грузии приостановили работу пекарни и мясного предприятия: инспекторы нашли нарушения пищевой безопасности