С бывшим замминистра экономики Ромео Микаутадзе оформлено процессуальное соглашение

Согласно условиям процессуального соглашения, Ромео Микаутадзе назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы и 2 лет условно.

По разъяснению ведомства, с учётом признания вины, возмещения ущерба и сотрудничества со стороны Микаутадзе, прокуратура обратилась в Тбилисский апелляционный суд с ходатайством о вынесении приговора без рассмотрения дела по существу. Тбилисский апелляционный суд уже утвердил процессуальное соглашение между сторонами.

Бывший первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе признал совершённое преступление, сотрудничал со следствием, раскаялся, возместил ущерб и обратился к прокуратуре по поводу заключения процессуального соглашения, — заявление об этом распространяет прокуратура.

«Осуждённый по фактам злоупотребления служебными полномочиями, незаконного участия в предпринимательской деятельности, превышения служебных полномочий и легализации незаконных доходов, что сопровождалось получением незаконного и необоснованного дохода в особо крупном размере, бывший первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе признал совершённое преступление, сотрудничал со следствием, раскаялся, возместил ущерб и обратился обратился к прокуратуре по поводу заключения процессуального соглашения.

С учётом признания вины, возмещения ущерба и сотрудничества со стороны осуждённого Ромео Микаутадзе, прокуратура обратилась в Тбилисский апелляционный суд с ходатайством о вынесении приговора без рассмотрения дела по существу. Тбилисский апелляционный суд уже утвердил процессуальное соглашение между сторонами.

Согласно его условиям, Ромео Микаутадзе признан виновным по 3 эпизодам — по части 2 статьи 332; по 4 эпизодам — по статьи 337; по части 1 статьи 333 и по части 3 статьи 194 Уголовного кодекса.

Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы и 2 лет условно.

Также в качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 1 000 000 лари и на срок 3 года ограничено право занимать назначаемые должности на государственной службе. Кроме того, в пользу государства безвозмездно изъяты: квартира в г. Мадриде, Испания стоимостью 1 882 168 лари, дача в селе Церовани Мцхетского муниципалитета стоимостью 372 720 лари, 15%-я доля в ООО «Нахидури ГЭС» стоимостью 1 577 306 лари, автомобиль MERCEDES-BENZ G 63 AMG стоимостью 510 000 лари, автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER стоимостью 350 000 лари, автомобиль LEXUS ES 250 стоимостью 100 000 лари, 4 единицы часов стоимостью 630 110 лари, золотые слитки стоимостью 99 504 лари и монеты стоимостью 19 770 лари.

Кроме того, Ромео Микаутадзе полностью возместил ущерб, нанесенный ООО «Тбилсервис Групп», в размере 114 658,08 лари», — говорится в заявлении.